2018-10-30T10:19:41+03:00
Звезды

В Петербург едет легендарная группа Kiss

Американские рокеры посетят Северную столицу в рамках финального тура
Петр КИБЕР
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В Петербург едет легендарная группа Kiss. Фото: vk.com/kiss_armyВ Петербург едет легендарная группа Kiss. Фото: vk.com/kiss_army
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Петербург в ближайшее время посетит легендарная рок-группа Kiss. Американские музыканты дадут концерт в рамках своего финального тура. Это последний шанс увидеть музыкантов, которые решили уйти со сцены «великими».

- Тур End Of The Road Tour стартует в Америке, затем группа отправится в Европу. Представление в Петербурге состоится в июле 2019 года, - сообщают организаторы мероприятия.

По словам самих рокеров, грядущее шоу станет самым грандиозным и красочным за все годы существования коллектива. Музыканты намерены напоследок хорошо «пошуметь» в своем турне, а затем уйти на покой великими и непобежденными.

Если Kiss не лукавят, называя тур «последним», то у российских поклонников группы остается единственный шанс увидеть своих кумиров. Билеты в свободном доступе пока еще есть.

Напомним, что вскоре в Северную столицу пожалует еще один легендарный музыкант. Уже 9 ноября в «Ледовом дворце» споет Стинг.

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