В новом здании правительства Петербурга – «Невской ратуше» прошли учения МЧС

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-30T14:02:24+03:00

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Днем 30 октября к «Невской ратуше» в Петербурге с сиренами съехались несколько пожарных машин, а также автомобили скорой медицинской помощи и штабной транспорт МЧС. Причиной для сбора экстренных служб стали оперативные учения.

- Старт тренировке лично дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно легенде учений, в административном здании вспыхнул пожар, включилась система сигнализации и оповещения. После этого в «Невскую ратушу» бросились бойцы МЧС, которые должны были эвакуировать сотрудников и посетителей офисного центра, а также оказать помощь пострадавшим.

Людей на носилках и подручных средствах выносили из здания на улицу, где с ними «раненными» общался глава Петербурга, присутствовавший на месте все время, пока шли учения.

Напомним, что в данный момент в «»Невскую ратушу» переезжают отдельные комитеты и учреждения петербургского правительства, ранее занимавшие отдельные помещения и дома.