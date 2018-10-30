2018-10-30T20:44:54+03:00
Происшествия

На юге Петербурга кипяток залил двор жилого дома

Автовладельцы пытались спасти машины от воды
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.Фото: группа "ДТП и ЧП" ВКонтакте.
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Три дома на юге Петербурга остались без горячей воды. Причина – прорыв трубы. ЧП произошло вечером 30 октября на проспекте Кузнецова. Об этом сообщили в соцсетях местные жители. Они поделились фотографиями двора, который заволокло паром.

«Больше похоже на Сайлент-Хилл», «Ещё зима то толком не началась, а у них уже трубы рвутся!», «Все лето и всю осень копали то здесь, то там - вокруг этих домов, горячую воду отключали на две недели, испытывали и испытывали...», - пишут петербуржцы.

Кипяток подтопил двор. Автовладельцы пытались спасти припаркованные машины. Однако подобраться к ним было сложно.

В петербургских «Теплосетях» пообещали исправить ситуацию как можно скорее. Как рассказали жильцы, на время локализации и ремонта подачу горячей воды в три жилых дома ограничили.

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