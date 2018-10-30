Теперь официально: Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге

30 Окт. 23:06 2018-10-30T23:06:57+03:00

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Второй этап конкурса "Великие имена России" завершен. В нем приняли участие почти 90 тысяч человек - люди, предложившие, на их взгляд, самых выдающихся соотечественников, чьим именем достойно назвать аэропорты страны.

Имена, набравшие 500 и более голосов добавили к тем, что ранее выдвинули общественные палаты. Жители Санкт-Петербурга были едва ли не самыми активными среди тех, кто выдвигал свои имена для аэропортов - наравне с жителями Омска, Симферополя, Нижнего-Новгорода, Тюмени.

По результатам второго этапа конкурса в лонг-лист официально вошел Сергей Шнуров - лидер "Ленинграда". Его именем горожане призывают назвать петербургский аэропорт "Пулково".

К слову, в лонг-листе есть еще один житель Петербурга. Правда, его именем хотят назвать воздушную гавань не Северной столицы, а его родной Самары. Это Александр Анюков, вот уже много лет играющий за питерский "Зенит".

Третий этап конкурса стартует 31 октября. Специалисты ВЦИОМ определят тройки имен претендентов по каждому аэропорту - на основании предпочтений местный жителей. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября.