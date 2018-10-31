2018-10-31T07:54:15+03:00
Спорт

Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем»

Петербуржцы смогли за 15 минут забросить четыре шайбы в ворота соперника и выиграть 5:1
Петр КИБЕР
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Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем».Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем».Фото: Александр ГЛУЗ
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Очередную уверенную победу в розыгрыше регулярного сезона КХЛ одержал петербургский СКА. Во встрече с китайским «Куньлунем», которая прошла вчера, 30 октября, в «Ледовом дворце», армейцы долго запрягали, но, в итоге, очень быстро поехали.

- С первого броска пропустили не самый обязательный гол. Но много работали, вложили много сил и в конце концов дожали соперника. Во втором периоде было 15-2 по броскам. Молодцы ребята, приводит слова главного тренера петербуржцев Ильи Воробьева сайт СКА.

Надо сказать, что вплоть до третьего периода игра была напряженной, а счет – ничейным. «Куньлунь» уверенно оборонялся, удерживая результат, в то время, как армейцы старались второй раз пробить голкипера гостей и не потерять очки.

Это удалось сделать ближе к концовке поединка, когда за 15 последних минут СКА забросил четыре безответных шайбы и победил со счетом 5:1.

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