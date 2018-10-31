СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-31T13:40:08+03:00

Проезд на транспорте в Петербурге не подорожает. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Проект бюджета позволил сохранить стоимость билета на автобус, трамвай и троллейбус, а также жетона метро

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Будущий новый год обойдется без традиционного «сюрприза» от городских властей. В ближайшее время, по крайней мере, с 1 января, стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не повысится.

- Увеличения цены не будет, - заявил в общении с депутатами городского Законодательного собрания глава комитета по тарифам Алексей Корабельников.

Изначально этот вопрос планировали рассмотреть позднее – ближе к декабрю, но парламентарии захотели расставить все точки над «и» прямо сейчас.

Стоит сказать, что отказаться от повышения цен на автобус, трамвай. Троллейбус и метро обещал еще Георгий Полтавченко, однако экономисты из городского правительства отмечали, что в таком случает придется увеличить субсидии транспортникам из городского бюджета, а он и без того дефицитный.

Но, судя по всему, деньги нашлись. Напомним, что сегодня городской парламент большинством голосов утвердил главный финансовый документ Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей.