Проезд на транспорте в Петербурге не подорожает
Будущий новый год обойдется без традиционного «сюрприза» от городских властей. В ближайшее время, по крайней мере, с 1 января, стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не повысится.
- Увеличения цены не будет, - заявил в общении с депутатами городского Законодательного собрания глава комитета по тарифам Алексей Корабельников.
Изначально этот вопрос планировали рассмотреть позднее – ближе к декабрю, но парламентарии захотели расставить все точки над «и» прямо сейчас.
Стоит сказать, что отказаться от повышения цен на автобус, трамвай. Троллейбус и метро обещал еще Георгий Полтавченко, однако экономисты из городского правительства отмечали, что в таком случает придется увеличить субсидии транспортникам из городского бюджета, а он и без того дефицитный.
Но, судя по всему, деньги нашлись. Напомним, что сегодня городской парламент большинством голосов утвердил главный финансовый документ Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей.