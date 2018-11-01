2018-11-01T02:35:14+03:00
Происшествия

Водитель на Mercedes устроил ДТП в Санкт-Петербурге и сбежал в парк

Причину аварии еще предстоит выяснить
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Станислав Стафордширский, "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеФото: Станислав Стафордширский, "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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О погоне за устроившим ДТП водителем сообщили свидетели. Они видели, как черный Mercedes GLE пронесся по проспекту Тореза, вылетел на перекрестком и протаранил старый Mercedes. Когда машина остановилась, дверь открылась, и из-за руля вышел мужчина и рванул в парк на своих двоих.

- Тут же откуда ни возьмись приехали полицейские и пустились в погоню, - рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Рассказывают также, что "Мерседес" пытался проскочить на светофоре на мигающий зеленый, но не успел. Вероятно, это и стало причиной аварии. Впрочем, официальной версии от ГИБДД пока нет. Среди пострадавших как минимум три автомобиля.

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