Прогноз погоды на 1 ноября в Петербурге: тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-01T07:50:56+03:00

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Как и предсказывали синоптики, в начале ноября в Северную столицу пришло потепление. Первыми с утра это почувствовали автомобилисты, которым не пришлось отскребать со стекол изморозь. Да и другие горожане, спешащие по делам, почувствовали приятное дуновение южного ветра, как только вышли на улицу.

- Днем 1 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте гидрометцентра Северной столицы.

Но и это не рекорд – уже завтра и послезавтра градусник покажет до плюс 10 со знаком «плюс». Правда, сопутствовать повышению температуры будут дожди. И в пятницу, 2-го и в субботу, 3 ноября с неба будет исправно лить. Впрочем, природа может смилостивиться и подарить петербуржцам время, чтобы погулять по паркам, ведь осадки обещают быть непостоянными.