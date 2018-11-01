Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Петербург

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-01T12:43:52+03:00

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Новый год к нам мчится, скоро все случится – этой строчкой из песенки «Дискотеки Авария» можно описать настроение петербуржцев. Осенний снег не только вызвал появление первой елки на улицах города, но и вызвал волнующее предвкушение главного зимнего праздника. А самым главным признаком становится приезд в город Деда Мороза.

- 21 и 22 декабря волшебник, в сопровождении свиты и, конечно же, внучки Снегурочки прибудет в Северную столицу, - сообщают организаторы турне в соцсетях.

Как обычно, дедушка будет исполнять желания детишек, а также дарить улыбки измученным серой петербургской осенью горожанам.

Перед визитом в Петербург Дед Мороз заедет в полтора десятка российских городов – тур по стране начнется уже 8 ноября, а после пребывания в Санкт-Петербурге съездит в Череповец, Вологду, Ярославль и под самый Новый год приедет в Москву.