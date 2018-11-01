В Санкт-Петербург из Барнаула прибыли 25 здоровых белок

1 Нояб. 23:24 2018-11-01T23:24:27+03:00

И все к одному петербуржцу

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Упитанные белочки прилетели в Санкт-Петербург из Барнаула. Всех доставили авиарейсом. Самолет с белочками на борту приземлился утром 1 ноября. Всего - 25 пятимесячных зверьков. И все прилетели к одному петербуржцу. Известно, что он занимается разведением белок и выведением новых пород.

Просто так пропустить пушистиков в город нельзя по закону. Инспекторы территориального Управления Россельхознадзора встретили белок в аэропорту и провели ветеринарный контроль всех 25 зверьков.

- По результатам досмотра сотрудники ведомства убедились в безопасности животных и наличии всех необходимых сопроводительных документов. Нарушения законодательства не выявлено, белки клинически здоровы, - отметили в Россельхознадзоре.