2018-11-02T11:25:21+03:00
Общество

В Петербурге городские туалеты приспособят для незрячих

«Водоканал» тестирует общественные уборные, созданные с учетом потребностей инвалидов
Петр КИБЕР
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В Петербурге городские туалеты приспособят для незрячих.В Петербурге городские туалеты приспособят для незрячих.Фото: Рая ИБРАГИМОВА
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В Петербурге озаботились потребностями и естественными надобностями незрячих горожан. Для инвалидов планируется приспособить общественные уборные. Сейчас «Водоканал» тестирует звуковое оборудование, которое поможет людям с ограниченными возможностями пользоваться уличными туалетами.

- Инвалиды по зрению смогут обнаружить общественный туалет, по звуку узнать где вход, а также определить пороги, ступени и другие препятствия внутри помещения, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Работы проводятся в рамках программы «Говорящий город», которая уже работает в общественном транспорте Петербурга, а также некоторых музеях, библиотеках и других общественных местах.

Тестировать качество проведенной работы будут члены Всероссийского общества слепых. При этом переоборудование коснется только стационарных уборных, а пластиковые синие кабинки, стоящие по всему Петербургу, так и останутся доступными не для всех.

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