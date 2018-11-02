Утром в выходные в Петербурге ожидается гололед

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-02T14:13:34+03:00

Спасатели и ГИБДД напоминают, что переходить дорогу, особенно в гололед, нужно по "зебре"! Фото: Олег ЗОЛОТО

А утром 5 ноября еще и туман

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В преддверии ноябрьских праздников в Петербурге ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях. Так, в воскресенье, 4 ноября и понедельник, 5 ноября 2018 года на дорогах города ожидается гололед. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" - ночью и утром.

- 4 и 5 ноября местами на автодорогах местами прогнозируется гололедица, также утром в понедельник, по прогнозам синоптиков, в Петербурге будет туман, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой в городе на Неве возможен рост числа ДТП.

- Водителям рекомендуется использовать на своих авто колеса, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД, - напомнили спасатели. - Пешеходам же стоит переходить дорогу только в зоне обозначенного пешеходного перехода, ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко движущимся транспортом.