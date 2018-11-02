Иск о разглашении сетью "ВКонтакте" личных данных рассматривают в петербургском суде

СЕГОДНЯ 22:25 2018-11-02T22:25:42+03:00

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга должен был сегодня рассмотреть исковое заявление в "ВКонтакте". Его суть - выплата соцсетью моральной компенсации в размере ста тысяч рублей.

Иск подавала некая Лилия Чанышева, чью личную информацию "ВКонтакте" разгласили третьим лицам - правоохранительным органам. Но поскольку были нарушены требования статьи 131 Гражданского процессуального кодекса по форме и содержанию искового заявления, иск пока оставили без движения - до 7 декабря.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, иск был зарегистрирован 31 октября.