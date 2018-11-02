2018-11-02T23:41:22+03:00
Происшествия

На Зверинской улице в Петербурге "Ауди" влетела в маршрутку с пассажирами

Предварительно, в салоне ПАЗа никто не пострадал
Елена МОЛОДКИНА
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Причины аварии еще предстоит установить. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеПричины аварии еще предстоит установить. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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И снова в Санкт-Петербурге случилось серьезное ДТП с участием маршрутки. На этот раз, предварительно без пострадавших в салоне "ПАЗа".

- На Зверинской улице "Ауди" врезалась в маршрутку, подушки стрельнули, - написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Говорят, что нос легковушки - практически всмятку, подушки безопасности даже выскочили наружу.

На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД и "скорую помощь". Пока кто виноват официально не сообщается. Пассажирам маршрутки пришлось пересаживаться в другое транспортное средство.

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