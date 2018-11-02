На Зверинской улице в Петербурге "Ауди" влетела в маршрутку с пассажирами

2 Нояб. 23:38 2018-11-02T23:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

И снова в Санкт-Петербурге случилось серьезное ДТП с участием маршрутки. На этот раз, предварительно без пострадавших в салоне "ПАЗа".

- На Зверинской улице "Ауди" врезалась в маршрутку, подушки стрельнули, - написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Говорят, что нос легковушки - практически всмятку, подушки безопасности даже выскочили наружу.

На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД и "скорую помощь". Пока кто виноват официально не сообщается. Пассажирам маршрутки пришлось пересаживаться в другое транспортное средство.