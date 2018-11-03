В Колпино прохожий свалился в яму с кипятком
Трагедией едва не закончилось ночное ЧП в Колпино. Ночью, 3 ноября, возвращавшийся домой мужчина не заметил ограждений, которые выставили коммунальщики на месте ремонта тепломагистрали и упал в котлован с кипятком.
- На пересечении Ижорского батальона и Октябрьской улицы, где прорвало трубу, в яму упал человек, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.
По словам прохожих, которые помогли пострадавшему выбраться наружу, мужчина мог быть немного навеселе, поэтому не обратил внимания на ограждения и сигнальные ленты, которые натянули аварийщики на месте ремонта.
- Весь угол в кипятке, есть пострадавший, вопли ужасные, скорой пока нет, но в пути. Будьте аккуратны! - пишут местные жители в соцсетях.
Прибывшие на место медики, оказали первую помощь несчастливцу и забрали его в больницу. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе у мужчины диагностировали термический ожог первой степени. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Напомним, что 28 сентября на Измайловском проспекте при прорыве трубы в подвальном кафе погибли два человека. Тогда причиной трагедии стала изношенность коммуникаций.