2018-11-03T10:16:12+03:00
Общество

Александр Беглов поздравил петербургский Физтех имени Иоффе со 100-летним юбилеем

Врио губернатора Северной столицы отметил вклад сотрудников института в спасение жителей блокадного Ленинграда
Петр КИБЕР
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Александр Беглов поздравил петербургский Физтех имени Иоффе со 100-летним юбилеем. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов поздравил петербургский Физтех имени Иоффе со 100-летним юбилеем. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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2 ноября в петербургском Физико-техническом институте имени Иоффе состоялся торжественный вечер. Праздник был посвящен 100-летнему юбилею вуза. Поздравить сотрудников Физтеха приехал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- В Физтехе была создана система движения транспорта по Дороге жизни. Здесь была изобретена противогангренная сыворотка, с помощью которой удалось спасти жизни многих людей, - вспомнил славную историю вуза глава города.

Блокадный Ленинград смог выстоять в том числе и благодаря работе сотрудников института, разработавших формулу специального состава для обработки деревянных конструкций домов, спасавших здания от зажигательных бомб. Кроме этого, в стенах Физтеха была создана броня, в которую на заводах «одевали» танки, защищавшие не только Ленинград, но и всю страну.

Но славная история вуза продолжается и в наше время. Сотрудники института, академики Николай Семенов и Жорес Алферов стали лауреатами Нобелевской премии, что стало триумфом для всей российской науки.

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