В Петербурге 2-летний ребенок пришел из детского сада с гематомой на голове
Полиция Петербурга разбирается в странной истории, пострадавшим в которой оказался 2-летний мальчик. Информацию о побитом ребенке в правоохранительные органы передали медики. По закону они обязаны сообщать о всех обращениях, если у детей до трех лет есть травмы, подразумевающие насилие.
- В 05:55 2 ноября в полицию Фрунзенского района пришла информация, что в детскую больницу имени Филатова был доставлен 2-летний мальчик с черепно-мозговой травмой, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В клинику ребенка госпитализировали из дома 43 корпус 1 по Дунайскому проспекту, где малыш проживает с родителями. У мальчика врачи диагностировали ушиб мозга, гематому и нашли ссадину на лбу. Общее состояние было оценено как тяжелое.
При общении с полицейскими мама и папа заявили, что еще 30 октября их сын подрался со сверстником, когда был в детском саду. Почему родители не обратились к врачам сразу, а ждали два дня и куда смотрели воспитатели – пока остается невыясненным.