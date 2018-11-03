2018-11-03T13:54:15+03:00
Общество

В Петербурге 2-летний ребенок пришел из детского сада с гематомой на голове

О том, что малыш подрался в дошкольном учреждении, полиции сообщили родители
Петр КИБЕР
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В Петербурге 2-летний ребенок пришел из детского сада с гематомой на голове.В Петербурге 2-летний ребенок пришел из детского сада с гематомой на голове.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция Петербурга разбирается в странной истории, пострадавшим в которой оказался 2-летний мальчик. Информацию о побитом ребенке в правоохранительные органы передали медики. По закону они обязаны сообщать о всех обращениях, если у детей до трех лет есть травмы, подразумевающие насилие.

- В 05:55 2 ноября в полицию Фрунзенского района пришла информация, что в детскую больницу имени Филатова был доставлен 2-летний мальчик с черепно-мозговой травмой, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В клинику ребенка госпитализировали из дома 43 корпус 1 по Дунайскому проспекту, где малыш проживает с родителями. У мальчика врачи диагностировали ушиб мозга, гематому и нашли ссадину на лбу. Общее состояние было оценено как тяжелое.

При общении с полицейскими мама и папа заявили, что еще 30 октября их сын подрался со сверстником, когда был в детском саду. Почему родители не обратились к врачам сразу, а ждали два дня и куда смотрели воспитатели – пока остается невыясненным.

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