СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-03T16:09:09+03:00

В лобовом столкновении «Жигулей» под Кингисеппом погиб человек. Фото: vk.com/dorinspb

Две вазовские «классики» разбились утром 3 ноября на подъезде к райцентру в Ленинградской области

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Старые машины, особенно отечественного производства, оказываются самыми опасными для их пассажиров и водителей. Усталость металла, отсутствие подушек безопасности и архаичная конструкция, все это дает минимум шансов на выживание при ДТП, что в очередной раз подтвердила авария в Ленинградское области.

- Около 8 часов утра 3 ноября на подъездной дороге к Кингисеппу лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2105 и ВАЗ-2017, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 29-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу, где врезался в еще одни «Жигули», за рулем которых ехал мужчина 1970 года рождения.

От удара молодой человек скончался на месте еще до приезда скорой помощи. А второго шофера экстренно увезли медики. В Центральной районной больнице Кингисеппа ему диагностировали множественные травмы, состояние оценивается как тяжелое.

Разбираться в причинах ДТП будут дознаватели дорожной полиции.