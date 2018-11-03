2018-11-03T16:44:30+03:00
Общество

Петербуржцы сделали из железной двери «историческую» с помощью самоклейки

Оригинальный способ «реставрации» уже оценили в соцсетях
Петр КИБЕР
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Петербуржцы сделали из железной двери «историческую» с помощью самоклейки. Фото: https://vk.com/mytndvorПетербуржцы сделали из железной двери «историческую» с помощью самоклейки. Фото: https://vk.com/mytndvor
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Проблема сохранения исторического вида зданий в центре Петербурга не нова и давно набила оскомину как градозащитникам, так и властям города. Новости о том, что где-то поменяли старинные окна или двери на современные, приходят регулярно. Но иногда бывает и обратный процесс. Почти. Так, в одном из домов железную дверь превратили в «старинную».

- Если нет средств вернуть историческую резную деревянную дверь, то сгодится и наклейка, - пишут пользователи соцсетей в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «Вконтакте».

Впрочем, активисты не критикуют жителей дома на 7-й Советской улице, где и был сделан оригинальный ремонт, ведь железная дверь исторической уж точно не была. Ее поставили сюда на место деревянной еще давно, а теперь она, пусть только внешним видом, гармонирует со зданием.

С этим согласны и петербуржцы, описавшие ситуацию словами «лучше уж так, чем никак».

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