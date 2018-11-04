"Зенит" минимально обыграл "Ахмат" в домашнем матче 4 ноября

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-04T16:25:02+03:00

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Домашний матч "Зенит" - "Ахмат" принес в копилку питерских футболистов очередные три очка: "сине-бело-голубые" одержали победу, пусть и не такую убедительную, как хотелось бы болельщикам.

Счет в домашнем матче открыл новичок "Зенита" Клаудио Маркизио. Он забил первый и, как оказалось, единственный, он же победный гол в этом поединке - с пенальти. Одиннадцатиметровый судья назначил после того, как защитник гостей сбил в своей штрафной нашего Роберта Мака.

И Маркизио хладнокровно пробил пенальти, обманув вратаря соперников. На перерыв ушли с минимальным преимуществом "Зенита".

"Зенит" обыграл "Ахмат"Фото: Александр ГЛУЗ

Фото: Александр ГЛУЗ

Второй тайм питерцы начали резво, но под конец явно подустали. Кстати, доигрывал "Зенит" вдесятером. Вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную, получил на 83-й минуте Леандро Паредес. К счастью, последние минуты "сине-бело-голубым" удалось устоять и удержать хоть и минимальный, но победный счет 1:0.

Следующий матч РПЛ, который "Зенит" сыграет в гостях против ЦСКА, Паредесу придется пропустить.

После 13 туров "Зенит" по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата России - у "сине-бело-голубых" теперь 31 очко.