2018-11-04T19:26:33+03:00
Общество

Пьяный хулиган забрался на скульптуру коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге

Прохожие пристыдили "укротителя" статуи
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Стоп-кадр видеозаписи Sila Voli в YouTubeФото: Стоп-кадр видеозаписи Sila Voli в YouTube
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Аничков мост на Невском преспетке через реку Фонтанку - одна из многочсленных достопримечательностей Северной столицы и по-настоящему гордость города на Неве.

На этой переправе установлены скульптуры коней - архитектор Карл Клодт показал все стадии укрощения строптивых. И один из пешеходов решил пвторить трюк. Не архитектора, а укротителей. Мужчина без страха и упрека забрался на одного из коней, возвышающихся над Аничковым мостом. При этом был явно в нетрезвом виде.

-Таким не место в Санкт-Петербурге, - озаглавил свой ролик на YouTude один из очевидцев.

Хулиган не просто забрался на коня и позировал, но и выкрикивал браные, подчас нецензурные выражения

- Ну что ему грозит? Ну, административка обеспечена, - комментируют прохожие.

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