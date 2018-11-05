Нападающий ЦСКА рассказал о настрое своей команды перед встречей со СКА

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-05T16:39:18+03:00

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Меньше часа остается до встречи ЦСКА и СКА на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как рассказал нападающий столичных армейцев Михаил Григоренко, его команда перед встречей с петербуржцами находится в отличном эмоциональном и психологическом состоянии, передает ТАСС.

- Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии, - цитирует ТАСС Михаила Григоренко. - Была хорошая игра с «Йокеритом» (5:0), которая добавит эмоций перед матчем со СКА. В начале сезона у нас не всегда получалось много забрасывать, но мы тренируемся, бьемся, и вот в последних матчах прорвало. Сейчас все тройки притерлись друг к другу, находим химию.

Напомним, что встреча петербуржцев и москвичей пройдет в столице 5 ноября в 17:00. ЦСКА пока лидирует в Западной конференции с 40 очками. У СКА второй место и 39 очков.