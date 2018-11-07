Потомок художника Ван Дейка нашел в Эрмитаже картину со «своим» портретом

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-07T11:09:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Преемственность, протянувшаяся через сотни лет. Потомок знаменитого фламандского художника Антониуса Ван Дейка побывал в Эрмитаже, где среди картин своего предка увидел «себя». Автопротрет молодого Ван Дейка оказался удивительно похож на его потомка в юности.

- Музыкант и продюсер Хельге Антонис Ван Дейк побывал в Петербурге и впервые увидел эрмитажную коллекцию произведений своего прославленного предка, - сообщает пресс-служба музея в «Инстаграме».

Увидев картину, гость был поражен, насколько художник похож на него самого. Чтобы продемонстрировать сходство, музыкант даже достал свой смартфон, на котором есть его фото в юности.

А в разговоре с музейными работниками Хельге Антонис рассказал, что имя прославленного фламандца – Антониус, остается семейным на протяжении уже 400 лет. С середины 1600-х годов, его дают каждому старшему мальчику, появившемуся в роде Ван Дейков.