Под Санкт-Петербургом школьник с наставником пытались ограбить банкомат

7 Нояб. 22:30 2018-11-07T22:30:14+03:00

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В понедельник 5 ноября два жителя Колпинского района решили пойти на ограбление. Присмотрели банкомат. Один из грабителей - 16-летний школьник, второй - его взрослый приятель. Но совершить начатое не удалось - нарушители попали под камеры наблюдения, их быстро нашли и задержали.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выяснила, что подросток ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, на учете не стоял и хорошо учился. А вот его мама полицейским хорошо известна. Женщину привлекали за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас в отношении школьника и его подельника возбуждено уголовное дело о попытке кражи имущества в особо крупном размере. Подросток находится дома, под подпиской о невыезде.