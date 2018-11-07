2018-11-07T22:30:14+03:00
Происшествия

Под Санкт-Петербургом школьник с наставником пытались ограбить банкомат

Но попытка не удалась, возбуждено уголовное дело
Елена МОЛОДКИНА
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Школьника отпустили под подписку. Фото: Архив "КП"Школьника отпустили под подписку. Фото: Архив "КП"
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В понедельник 5 ноября два жителя Колпинского района решили пойти на ограбление. Присмотрели банкомат. Один из грабителей - 16-летний школьник, второй - его взрослый приятель. Но совершить начатое не удалось - нарушители попали под камеры наблюдения, их быстро нашли и задержали.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выяснила, что подросток ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, на учете не стоял и хорошо учился. А вот его мама полицейским хорошо известна. Женщину привлекали за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас в отношении школьника и его подельника возбуждено уголовное дело о попытке кражи имущества в особо крупном размере. Подросток находится дома, под подпиской о невыезде.

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