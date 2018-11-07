На Большеохтинском после ДТП с лихой легковушкой "ГАЗель" отбросило на тротуар

7 Нояб. 23:48 2018-11-07T23:51:14+03:00

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О серьезной аварии на Большеохтинском проспекте сообщили очевидцы в соцсетях. По словам свидетелй ДТП, все произошло мгновенно. Кто прав, кто виноват, решать будут представители закона и порядка.

Пока известно лишь, что удар был такой силы, что "ГАЗель" выкинуло через ограждение прямо на тротуар. Остановился грузовичок о стену дома. По счастливой случайности в тот момент никто не проходил по этому участку дороги, а ведь здесь частенько не только пешеходы прохаживаются, но и ездят велосипедисты.

Смятая легковушка отсалась на дороге. Очевидцы вызвали "сокрую помощь", говорят, приехали врачи быстро. По некоторым данным, за рулем была нетрезвая женщина.

Разгребать последствия аварии приехали спасатели.