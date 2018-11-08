Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга
Еще один возможный претендент на пост главы Северной столицы взял самоотвод. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что не планирует участвовать в выборах, назначенных на октябрь 2019 года.
- Не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне, - приводит слова Артемьева «Интерфакс».
Напомним, что ранее от возможного участия в губернаторской гонке отказался и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Он публично поддержал Александра Беглова, заявив, что это самый подходящий кандидат на должность.
Таким образом, количество претендентов на пост главы Северной столицы уменьшается с каждым днем. Впрочем, у желающих побороться за должность градоначальника еще есть время – чуть меньше года.
Напомним, что 3 октября 2018 года Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал Александр Беглов.