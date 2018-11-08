2018-11-08T10:04:18+03:00
Политика

Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга

Чиновник исключил свое возможное участие в грядущих через год выборах
Петр КИБЕР
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Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга.Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Еще один возможный претендент на пост главы Северной столицы взял самоотвод. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что не планирует участвовать в выборах, назначенных на октябрь 2019 года.

- Не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне, - приводит слова Артемьева «Интерфакс».

Напомним, что ранее от возможного участия в губернаторской гонке отказался и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Он публично поддержал Александра Беглова, заявив, что это самый подходящий кандидат на должность.

Таким образом, количество претендентов на пост главы Северной столицы уменьшается с каждым днем. Впрочем, у желающих побороться за должность градоначальника еще есть время – чуть меньше года.

Напомним, что 3 октября 2018 года Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал Александр Беглов.

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