Вертолет спасателей не может приземлиться возле совершившего жесткую посадку Ан-2 под Архангельском

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-08T12:51:08+03:00

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В Архангельской области спасатели сумели обнаружить Ан-2, совершивший жесткую посадку в лесу в 50 километрах от города. Преварительно, ЧП произошло из-за обледенения. Сейчас медики выясняют, есть ли пострадавшие среди пассажиров.

- Вертолет уже вылетел к месту посадки АН-2 и обнаружил воздушное судно, - сообщают источники. - Однако посадка невозможна. Трое спасателей самостоятельно спустились вниз, чтобы оценить обстановку.

Напомним, что на судне находились врач и ребенок. Медик сам осматривает пассажиров и экипаж судна. Всего в самолете было 14 человек, двое из которых члены экипажа. Судно совершало регулярный пассажирский рейс.