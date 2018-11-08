Полиция: причиной жесткой посадки АН-2 под Архангельском стало обледенение

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-08T13:02:30+03:00

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Сотрудники транспортной полиции начали првоерку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Сейчас на месте происшествия уже работают спасатели. Правда, из-за рельефа местности вертолет, вылетевший на подмаогу не смог приземлиться, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось самим спускаться к пассажиром.

- Предварительной причиной жетской посадки самолета стало обледенение, - сообщили "КП" в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. - Сейчас по данному факту проводится проверка. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, что в самолете был ребенок и врач. Медик уже сам осматривает пассажиров, жизни которых сейчас ничего не угрожает.