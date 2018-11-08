2018-11-08T13:02:30+03:00
Происшествия

Полиция: причиной жесткой посадки АН-2 под Архангельском стало обледенение

Пострадавших в ЧП нет
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Сотрудники транспортной полиции начали првоерку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Сейчас на месте происшествия уже работают спасатели. Правда, из-за рельефа местности вертолет, вылетевший на подмаогу не смог приземлиться, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось самим спускаться к пассажиром.

- Предварительной причиной жетской посадки самолета стало обледенение, - сообщили "КП" в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. - Сейчас по данному факту проводится проверка. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, что в самолете был ребенок и врач. Медик уже сам осматривает пассажиров, жизни которых сейчас ничего не угрожает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года
На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка
Фура сплющила «Волгу» в массовом ДТП на Московском шоссе под Петербургом
Житель Волхова выловил из реки мешок с оружием
Вертолет спасателей не может приземлиться возле совершившего жесткую посадку Ан-2 под Архангельском
Сегодня, 8 ноября, «Зенит» сыграет с «Бордо» в Лиге Европы
В одной из школ Петербурга восьмиклассница проглотила сразу 130 таблеток
Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика
Следком начал проверку после избиения 16-летнего парня в оздоровительном лагере в Ленобласти
Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода
Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга
Проект развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта обойдется Петербургу почти в 14 миллионов рублей
Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького
Градостроительный совет Петербурга отклонил проект реконструкции СКК
Станцию метро «Горный институт» не переименуют в честь Собчака
Ночью в Купчино сгорели четыре машины