2018-11-08T14:22:23+03:00
Общество

На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка

О том, что все сделано без их ордера, заявили в Государственной административно-технической инспекции города
Петр КИБЕР
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На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка.На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка.Фото: Владимир МАЛЯНОВ
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Благоустройство не всегда бывает правильным. По крайней мере, с точки зрения закона. Так в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга заявили, что появившиеся на севере города велодорожки были обустроены без необходимого разрешения.

- ГАТИ возбуждено дело об административном правонарушении в отношении заказчика «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» и производителя работ общества с ограниченной ответственностью «КБ Сервис», - сообщает пресс-служба инспекции.

Речь идет о выделенной дорожке для велосипедистов на Светлановском проспекте от Тихорецкого проспекта до проспектаТореза и на проспекте Тореза от Светлановского до Интститутского проспекта, которую активно строят в настоящий момент.

Основными претензиями стало не только пренебрежение получением ордера от ГАТИ на производство земляных работ, но и отсутствие ограждения в зоне ремонта, информационного щита, а также обустройства безопасного прохода для горожан.

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