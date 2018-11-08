2018-11-08T18:00:56+03:00
Общество

Депутаты просят Беглова не сносить СКК

По их мнению, под видом реконструкции знаковый стадион заменят «коробочкой бальзама «Золотая звезда»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Стадион ввели в строй в год Олимпиады-80Стадион ввели в строй в год Олимпиады-80Фото: Илья СМИРНОВ
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Хотя Градостроительный совет на вчерашнем заседании раскритиковал концепцию реконструкции СКК под ледовую арену Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», которую предложил хоккейный клуб СКА, депутаты Петербурга взяли дело под контроль. Цель – не допустить превращения стадиона в «перебинтованную банку» и сохранить прилегающую зеленую зону.

Сегодня Борис Вишневский направил Александру Беглову обращение, в котором попросил не допустить сноса СКК.

Концепция уже вызвала много шуток. Фото: Сообщество «Протестный Петербург» в «Телеграм»

Концепция уже вызвала много шуток. Фото: Сообщество «Протестный Петербург» в «Телеграм»

– Под видом реконструкции планируется снос здания, спроектированного ленинградскими архитекторами и введенного в строй в 1980 году, здания, где «Зенит» в 1984 году впервые в истории стал чемпионом СССР, – сетует Вишневский. – Вместо него должно появиться нечто, очень напоминающее коробочку от вьетнамского бальзама «Золотая звезда»!

Просят защитить и семь гектаров зеленых насаждений, которые, согласно концепции, якобы нужны для жилой и деловой застройки. По мнению Вишневского, чтобы подготовить СКК к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, достаточно реконструировать трибуны.

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