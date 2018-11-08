В "Пулково" застряли пассажиры семи рейсов Санкт-Петербург - Минск

8 Нояб. 22:52 2018-11-08T22:53:15+03:00

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Вот уже несколько часов пассажиры в "Пулково" не могут вылететь по двум направлениям: задерживаются рейсы в Калининград и в Минск.

Причем в белорусскую столицу не могут вылететь семь рейсов двух авиакомпаний - "Уральские авиалинии" и "Белавиа". В Калининград задерживается рейс "Аэрофлота".

По словам пассажиров, всему виной туман, окутавший Минск. Время вылета переносили уже несколько раз. Сейчас, согласно информации на онлайн-табло "Пулково", все рейсы в Минск должны вылететь в 01:00. При том, что первый должен был подняться в небо еще в 10:35. Рейс в Калининград с 22:30 перенесли на утро - 07:00.

К слову, не все самолеты отказываются от полетов в туманы.Все зависит от типа воздушного судна и возможностей и допуска экипажа.