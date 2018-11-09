2018-11-09T07:47:12+03:00
Общество

Прогноз погоды в Петербурге на 9 ноября: Последний рабочий день недели будет прохладным и дождливым

Горожанам лучше одеться потеплее и прихватить с собой зонтик
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды в Петербурге на 9 ноября: Последний рабочий день недели будет прохладным и дождливым.Прогноз погоды в Петербурге на 9 ноября: Последний рабочий день недели будет прохладным и дождливым.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тепло постепенно покидает Санкт-Петербург. С каждым ноябрьским днем Северная столица все больше и больше оправдывает свое второе имя. Прохладно будет и в последний рабочий день короткой недели. А дополнит картину моросящий дождь.

- 9 ноября ожидается пасмурная погода, местами морось и туман, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит 4-6 градусов выше ноля. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Плавное снижение температуры постепенно приведет показания термометра с непривычных для ноября, но приятных плюс 10, до минусовых отметок. Но это случится чуть позднее, а на ближайшие выходные погода будет такой, как и в пятницу. 10 и 11 ноября в Петербурге будет пасмурно, с моросью, туманом и не выше 5 градусов тепла.

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