2018-11-09T09:18:45+03:00
Общество

В Петербурге установят памятную доску в честь первой женщины-водолаза

В годы войны Нина Соколова помогала спасти блокадный Ленинград
Петр КИБЕР
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В Петербурге установят памятную доску в честь первой женщины-водолаза. Фото: Архив Кронштадского Морского музеяВ Петербурге установят памятную доску в честь первой женщины-водолаза. Фото: Архив Кронштадского Морского музея
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Власти Петербурга согласились с инициативой, предложенной одной из крупнейших топливных компаний России «Транснефть», которая предложила установить памятную доску в честь Нины Соколовой - первой женщины-водолаза, спасавшей Ленинград в годы войны.

- Она совершила подвиг, помогая строительству бензопровода через Ладогу для снабжения города топливом, - сообщает пресс-служба Смольного.

На встрече с бизнесменами, которые и предложили увековечить память Нины Соколовой, врио губернатора Петербурга заявил, что очень ценит инициативу нефтяников, так как в следующем году город будет отмечать 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и к этой дате надо вспомнить всех героев, которые помогли отстоять Северную столицу.

- Компания оказывает большую помощь в развитии нашего города. Для нас это очень важно. Мы и дальше будем укреплять сотрудничество и поддерживать ваши начинания, - отметил Александр Беглов.

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