В «Ленте» подтвердили, что в пожаре в гипермаркете пострадал один сотрудник

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-10T13:34:01+03:00

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В гипермаркете «Лента» в Петербурге, который тушат с самого утра, рассказали о пожаре и пострадавших. В магазине подтвердили слова спасателей о том, что в больницу с травмой позвоночника отправился один человек.

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

– Один наш коллега госпитализирован с травмами, – рассказала «Комсомолке» менеджер по связям с общественностью гипермаркета Мария Филиппова. – Сейчас он находится в больнице. Окончательный диагноз еще не поставили, но предполагают вывих. Больше пострадавших ни среди сотрудников, ни среди покупателей магазина нет.

В «Ленте» рассказывают, что когда по торговому залу стал распространяться запах дыма, сработала пожарная сигнализация. Покупатели и работники стали «эвакуироваться» еще до приезда спасателей.

Из магазина спаслись восемьсот человекФото: Артем КИЛЬКИН

– Сейчас пожар потушен, – отмечает Филиппова. – Идет проливка конструкций.

На Городской станции скорой медицинской помощи сообщали, что на месте медики осмотрели еще несколько человек, которые жаловались на то, что надышались дыма. Госпитализация им не потребовалась.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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