2018-11-10T16:35:08+03:00
Происшествия

В «Ленте», сгоревшей в Петербурге, рассказали о причинах пожара

Одна из версий – искра от электрооборудования у полок с маслом
Анна ПОСЛЯНОВА
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Проливка остова магазина продолжаетсяПроливка остова магазина продолжаетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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Спасатели продолжают проливать то, что осталось после пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге. Площадь тления составляет примерно двести квадратных метров.

800 человек были эвакуированы из горящего гипермаркета Лента в Петербурге.

– Пострадавших нет и быть под завалами не может, это точно: в здании не оставалось людей, всех эвакуировали, – рассказала «Комсомолке» менеджер по связям с общественностью и государственными органами супермаркета Мария Филиппова. – Наш сотрудник, у которого подозревали вывих позвоночника, уже отпущен из больницы домой.

От магазина осталась гора обгоревших стройматериалов Фото: Артем КИЛЬКИН

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

Что стало причиной пожара в «Ленте»? По одной из версий, сбой дала проводка или какое-то электооборудование. По другой, штаблер – машина для подъема груза – что-то задел, а искры посыпались на соседние полки с маслом.

В магазине уверены: никого под завалами быть не может Фото: Артем КИЛЬКИН

В магазине уверены: никого под завалами быть не можетФото: Артем КИЛЬКИН

– Это вполне может быть одно из версий, которых сейчас очень много. Их больше десятка, и каждая проверяется, – отметила Мария Филиппова. – Причины возгорания выясняет специальная комиссия. Это займет какое-то время, как и оценка ущерба.

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Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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