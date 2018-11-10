В «Ленте», сгоревшей в Петербурге, рассказали о причинах пожара

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-10T16:35:08+03:00

Одна из версий – искра от электрооборудования у полок с маслом

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Спасатели продолжают проливать то, что осталось после пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге. Площадь тления составляет примерно двести квадратных метров.

800 человек были эвакуированы из горящего гипермаркета Лента в Петербурге.

– Пострадавших нет и быть под завалами не может, это точно: в здании не оставалось людей, всех эвакуировали, – рассказала «Комсомолке» менеджер по связям с общественностью и государственными органами супермаркета Мария Филиппова. – Наш сотрудник, у которого подозревали вывих позвоночника, уже отпущен из больницы домой.

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

Что стало причиной пожара в «Ленте»? По одной из версий, сбой дала проводка или какое-то электооборудование. По другой, штаблер – машина для подъема груза – что-то задел, а искры посыпались на соседние полки с маслом.

В магазине уверены: никого под завалами быть не можетФото: Артем КИЛЬКИН

– Это вполне может быть одно из версий, которых сейчас очень много. Их больше десятка, и каждая проверяется, – отметила Мария Филиппова. – Причины возгорания выясняет специальная комиссия. Это займет какое-то время, как и оценка ущерба.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге