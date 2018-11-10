2018-11-10T19:28:00+03:00
Общество

До Кудрова запустят трамваи

Для линии построят отдельный мост, который будет выводить на Дыбенко или Подвойского
Анна ПОСЛЯНОВА
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Линия станет частью проекта трамвайного маршрута до НовосаратовкиЛиния станет частью проекта трамвайного маршрута до НовосаратовкиФото: Александр ГЛУЗ
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Так как метро в Кудрово придет лишь к 2023 году, решать проблему с огромным жилым кварталом, узкими улочками и вечными пробками будут трамваем. Вчера, 9 ноября, в город-микрорайон прибыла команда из представителей Октябрьской железной дороги, Дирекция по развитию транспортной системы и местных чиновников. Искали место, где проложить трамвайный мост над железной дорогой, которая проходит по границе Кудрова.

– Рассмотрели два возможных варианта месторасположения путепровода – в створе улицы Ленинградская (продолжает улицу Дыбенко) и в створе улицы Областная (станет продолжением улицы Подвойского), – сообщают в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и области. – ОЖД подготовит технические условия.

Окончательно место для трамвайной линии выберут, когда Дирекция разработает технико-экономическое обоснование проекта трамвайной линии от метро «Улица Дыбенко» до деревни Новосаратовка: трамвай «до Кудрова» станет частью проекта.

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