Пожар в гипермаркете «Лента» в Петербурге полностью потушили

10 Нояб. 19:45 2018-11-10T19:45:02+03:00

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В гипермаркете «Лента» в Петербурге, где утром разразился страшный пожар, приступили к разбору завалов. Здание размеров 126 на сто метров полностью пролили. К тушению магазина у Балтийского вокзала привлекли 391 пожарного и 72 спецмашины, но и такими силами справиться с огнем и очагами тления удалось лишь за девять часов.

Видео пожара гипермаркета Лента в Петербурге 10 ноября 2018 года.

– Пожар полностью потушили в 17:30, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В «Ленте» сообщают, что единственный травмированный в этот день человек – один из сотрудников, у которого подозревали вывих позвоночника, – уже отпущен из больницы домой. Также в супермаркете подчеркивают, что с противопожарной системой все было нормально, и последние проверки это подтверждают.

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге: спасатели разбирают завалы.

Официальных причин возгорания пока нет, работает комиссия. Среди возможных причин – неисправность электрических приборов и оборудования гипермаркета, а также столкновение штаблера (машина для погрузки) с полками, где стояло масло.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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