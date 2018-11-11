Петербург вошел в тройку лучших городов для шопинга

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-11T09:56:43+03:00

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В Питере не только пить, но и ходить по магазинам. В международный День шопинга, который отмечается 11 ноября, туристический портал Tvil.ru составил рейтинг городов России с лучшими торговыми центрами.

- Рейтинг подготовлен на основании опроса туристов в социальных сетях. Шопинг сейчас это не только покупка брендовой одежды и обуви, но и отдых всей семьей в торгово-развлекательных центрах и комплексах, - рассказывают представители компании.

По результатам исследования, лучшим городом для шопинга признана Москва. За белокаменную проголосовали 53% опрошенных. Второе место занял Петербург с 26% голосов. Бронзу завоевал Сочи. Свои голоса за курортный город отдали 15% опрошенных. Также в первую пятерку вошли Казань и Калининград – у них по 3%.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что Петербург возглавил топ-10 самых популярных туристических городов этим летом.