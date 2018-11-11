2018-11-11T09:56:43+03:00
Общество

Петербург вошел в тройку лучших городов для шопинга

Также в топ-3 попали Москва и Сочи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
За Северную столицу проголосовали 26% опрошенных туристов.За Северную столицу проголосовали 26% опрошенных туристов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Питере не только пить, но и ходить по магазинам. В международный День шопинга, который отмечается 11 ноября, туристический портал Tvil.ru составил рейтинг городов России с лучшими торговыми центрами.

- Рейтинг подготовлен на основании опроса туристов в социальных сетях. Шопинг сейчас это не только покупка брендовой одежды и обуви, но и отдых всей семьей в торгово-развлекательных центрах и комплексах, - рассказывают представители компании.

По результатам исследования, лучшим городом для шопинга признана Москва. За белокаменную проголосовали 53% опрошенных. Второе место занял Петербург с 26% голосов. Бронзу завоевал Сочи. Свои голоса за курортный город отдали 15% опрошенных. Также в первую пятерку вошли Казань и Калининград – у них по 3%.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что Петербург возглавил топ-10 самых популярных туристических городов этим летом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии
Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy
В центре Петербурга задержали мужчину, незаконно торговавшего сим-картами
В Петербурге обнаружены тела двух подростков
В гипермаркете «Лента» заявили, что система пожаротушения была исправна
Волейбольный «Зенит» проиграл кемеровскому «Кузбассу» в Суперлиге
Сладкоежки из Ленобласти похитили пахлаву и рахат лукум на 3 миллиона рублей
«Зенит»-2 проиграл «Сочи» в гостях
Сборная России заняла второе место на Чемпионате мира по прыжкам на батуте
Пожар в гипермаркете «Лента» в Петербурге полностью потушили
До Кудрова запустят трамваи
На Пулковском шоссе пустует достроенный детский сад
Петербург примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году
В воскресенье в Петербурге будет дуть и моросить
На Моховой появилась доска министру финансов Российской империи
Беглов проверил роддома, садики и школы на юге Петербурга
В «Ленте», сгоревшей в Петербурге, рассказали о причинах пожара
На Васильевском из дефектной трубы отопления забил пятнадцатиметровый фонтан
У «Василеостровской» появилась новая велопарковка
Авторы закрашенного граффити с Шевчуком готовят «ответочку»
На Лиговском закрыли притон с «ночными бабочками»
Мошенница украла у завуча школы в Колпине почти миллион в швейцарской валюте
Петербург стал первым в рейтинге мест для молодежного туризма
Накануне Нового года по Петербургу пробегут Деды Морозы