Петербург вошел в тройку лучших городов для шопинга
В Питере не только пить, но и ходить по магазинам. В международный День шопинга, который отмечается 11 ноября, туристический портал Tvil.ru составил рейтинг городов России с лучшими торговыми центрами.
- Рейтинг подготовлен на основании опроса туристов в социальных сетях. Шопинг сейчас это не только покупка брендовой одежды и обуви, но и отдых всей семьей в торгово-развлекательных центрах и комплексах, - рассказывают представители компании.
По результатам исследования, лучшим городом для шопинга признана Москва. За белокаменную проголосовали 53% опрошенных. Второе место занял Петербург с 26% голосов. Бронзу завоевал Сочи. Свои голоса за курортный город отдали 15% опрошенных. Также в первую пятерку вошли Казань и Калининград – у них по 3%.
Ранее "Комсомольская правда" писала, что Петербург возглавил топ-10 самых популярных туристических городов этим летом.