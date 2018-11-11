«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-11T18:19:48+03:00

"И меня вылечат, и тебя вылечат". Фото: Олег ЗОЛОТО

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Граффити Юрия Шевчука на Литейном проспекте уничтожили три дня назад. Кто-то из местных жителей пожаловался на «безобразие», портящее облик трансформаторной будки. Кому помешал портрет - неизвестно. Однако вскоре после жалобы приехали сотрудники административно-технической инспекции. Они пригрозили «Ленэнерго» штрафом, после чего рисунок закрасили. Правда долго будка не пустовала.

Художники HoodGraff и авторы портрета лидера «ДДТ» вновь пришли к стене с баллончиками. Главными персонажами нового произведения стали герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Граффитисты изобразили сцену, в которой актриса Наталья Крачковская снимает парик и произносит фразу: «И тебя вылечат, и меня вылечат».

Рисунок стал очередной достопримечательностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая картина стала ответом на закрашенную ранее работу. Авторы объясняют, что борьба с граффити в Петербурге напомнило им именно эту сцену из советского кинофильма.