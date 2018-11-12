2018-11-12T14:06:35+03:00
Звезды

В Большой Хоральной Синагоге Петербурга пройдет День открытых дверей

Побывать на мероприятии могут все желающие
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге в синагоге пройдет День открытых дверей.В Петербурге в синагоге пройдет День открытых дверей.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В воскресенье, 18 ноября, в Большой Хоральной Синагоге Петербурга на Лермонтовском проспекте, 2 пройдет День открытых дверей. Вне зависимости и веры в этот день сюда могут прийти все желающие. С 12. до 18.00 экскурсовод расскажет об истории Синагоги, построенной в 1883-1893 годах, о жизни еврейской общины Северной столицы, а также проведут по центральному и венчальному залам, покажут малую синагогу и женскую галерею.

- Также гостям продемонстрируют ритуальные принадлежности, которые используются по праздникам, - рассказали в синагоге. - Это шофар - бараний рог, в который трубят в праздник Рош Ашана, ханукия - девятисвечник праздника Ханука, кеара - блюдо для праздника Песах и другие предметы. Мы покажем, как работает сойфер – переписчик священных свитков. А все желающие смогут унести на память из синагоги первую букву своего имени, написанную на святом языке специальными чернилами на кошерном пергаменте.

Завершится День открытых дверей в синагоге 18 ноября в 18.00 концертом. Ансамбль Shpil Клезмер Бэнд исполнит мелодии еврейских праздников.

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