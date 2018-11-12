У Шлиссельбурга рыбаки спасли двух нерп, попавших в сети
Под Петербургом произошел счастливый случай: рыбаки спасли двух кольчатых нерп, попавших в рыболовные мережи около Шлиссельбурга. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предполагают, что молодые самцы, скорее всего, зашли туда за рыбой, а вот обратный выход найти не смогли. Обычно животные так и гибнут, но этим ребятам крупно повезло!
- Мережи лежали на мелководье, а их верхняя часть возвышалась над водой - это позволило нерпам делать вдохи, - пояснили специалисты.
Рыбаки, спасшие нерп, сообщили о находке в Фонд, а пока ждали приезда экспертов, нарекли малышей - Минькой и Мишкой.
За местонахождением Миньки и Мишки теперь будут следить зоологи.
- Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы с коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН осмотрели нерп и убедились, что травм у них нет, после чего впервые в мире осуществили мечение устройствами спутниковой телеметрии, - отметили в Фонде друзей балтийской нерпы. - При поддержке Фонда президентских грантов на шерсть животных приклеили "радары" и выпустили в Ладогу.
В течение несколько месяцев трекеры будут присылать зоологам информацию о местонахождении животных. Раньше об этом можно было только мечтать!
- Надеемся, что благодаря этому проекту мы получим фундаментальные знания о биологии ладожской нерпы, - отмечают специалисты. - Эти знания приблизят специалистов к пониманию, как, например, нерпы используют акваторию Ладожского озера, мигрируют ли они в Балтику, как они взаимодействуют с рыболовецким промыслом.