У Шлиссельбурга рыбаки спасли двух нерп, попавших в сети

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-12T18:15:34+03:00

Спасенных под Петербургом нерп впервые в мире выпустили в море с устройствами спутниковой телеметрии.

Самцов назвали Минька и Мишка и выпустили в Ладогу со специальными спутниковыми передатчиками

Изменить размер текста: A A

Под Петербургом произошел счастливый случай: рыбаки спасли двух кольчатых нерп, попавших в рыболовные мережи около Шлиссельбурга. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предполагают, что молодые самцы, скорее всего, зашли туда за рыбой, а вот обратный выход найти не смогли. Обычно животные так и гибнут, но этим ребятам крупно повезло!

- Мережи лежали на мелководье, а их верхняя часть возвышалась над водой - это позволило нерпам делать вдохи, - пояснили специалисты.

Рыбаки, спасшие нерп, сообщили о находке в Фонд, а пока ждали приезда экспертов, нарекли малышей - Минькой и Мишкой.

За местонахождением Миньки и Мишки теперь будут следить зоологи.

- Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы с коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН осмотрели нерп и убедились, что травм у них нет, после чего впервые в мире осуществили мечение устройствами спутниковой телеметрии, - отметили в Фонде друзей балтийской нерпы. - При поддержке Фонда президентских грантов на шерсть животных приклеили "радары" и выпустили в Ладогу.

В течение несколько месяцев трекеры будут присылать зоологам информацию о местонахождении животных. Раньше об этом можно было только мечтать!

- Надеемся, что благодаря этому проекту мы получим фундаментальные знания о биологии ладожской нерпы, - отмечают специалисты. - Эти знания приблизят специалистов к пониманию, как, например, нерпы используют акваторию Ладожского озера, мигрируют ли они в Балтику, как они взаимодействуют с рыболовецким промыслом.