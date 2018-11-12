По зеленой ветке метро пустят новый зеленый поезд

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-12T18:27:56+03:00

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В Петербург приехал первый состав современного поезда «Нева». Его пустят по третьей, зеленой линии. Цвет состава тоже будет зеленым.

Как рассказывают в пресс-службе петербургской подземки, вагоны будут отличаться не только гаммой цветов, но и сидениями, вертикальными поручнями-рогатками и новым электроприводом дверей.

- Новый состав соответствует высоким техническим требованиям.Вагоны нового зеленого состава оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационными табло, а также местами для маломобильных групп населения, - рассказали сотрудники метрополитена.

Сидения поезда. Фото: пресс-служба метрополитена.

Сейчас поезд находится на площадке электродепо «Автово». После планового осмотра состав отправится в электродепо «Невское», а затем выйдет на маршрут. Планируется, что метро получит семь таких составов по шесть вагонов в каждом.