2018-11-12T20:24:11+03:00
Происшествия

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин заплатил за свободу 25 миллионов рублей

Предпринимателя отпустили из-под домашнего ареста
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: ИТАР-ТАСС.Фото: ИТАР-ТАСС.
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«Отпустить совладельца «Юлмарта» Дмитрий Костыгина из-под домашнего ареста», - такое решение озвучил Смольнинский районный суд днем 12 ноября.

- Костыгину изменена мера пресечения с домашнего ареста, о чем просило следствие, на залог в 25 000 000 рублей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предприниматель находился под домашним арестом с октября 2017 года. Его подозревают в мошенничестве с кредитами Сбербанка.

- Эта победа, пусть и промежуточная. Мы видим торжество правосудия и конструктивный подход государства и судебной системы. Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в Юлмарте, в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1, - отметил представитель предпринимателя Глеб Крампец.

Напомним, по версии следствия, бизнесмен занял у банка миллиард рублей, но не собирался его возвращать. Компании он предоставил ложные сведения о счетах своей организации.

Как ранее писала "Комсомолка", Дмитрий Костыгин занимает 181 место в российском списке «Форбс». Его состояние оценивали в 550 миллионов долларов.

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