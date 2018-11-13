Приезжий из Тверской области совратил девятиклассницу в петербургском отеле

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-13T14:21:14+03:00

15-летняя школьница и ее 20-летний бойфренд провели ночь в одной из гостиниц города на Неве

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Правоохранительные органы Северной столицы разбираются в истории петербургской «джульетты» и ее тверского «ромео». Мужчина, которому по данным полиции чуть больше, чем герою Шекспировской драмы – около 20 лет, провел ночь со своей 15-летней возлюбленной. Мать школьницы не оценила ранних сексуальных отношений дочери и позвонила по «02».

- Женщина заявила, что ее несовершеннолетняя дочь, которая является ученицей девятого класса, вступила в интимные отношения с неизвестным мужчиной,- пишет «Мойка 78».

В Полиции заявление приняли и занялись выяснением подробностей. Оказалось, что молодые люди состояли в интернет-переписке и в какой-то момент решили встретиться в реальной жизни. Для этого 20-летни житель Тверской области снял номер в апарт-отеле на Пулковском шоссе в Петербурге, куда и пригласил подругу.

Пара вместе провела ночь, а утром разразился скандал. Мать, которая сама родила дочку в 16 лет, обвинила ее приятеля в насилии. Молодого человека уже задержали по месту жительства в Тверской области и допросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И в таком случае парню может грозить реальный тюремный срок.