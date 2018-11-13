Иномарка врезалась в электричку под Санкт-Петербургом

13 Нояб. 23:16 2018-11-13T23:19:55+03:00

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Вечером во вторник на регулируемом железнодорожном переезде у станции генерала Омельченко "Ауди 80" оказалась на путях. Как рассказывают очевидцы, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в тот самый момент, когда по путям ехал поезд Луга - Санкт-Петербург.

- Да там удара-то толком не было, два метра от переезда продвинули, - пишет Владимир Владимирович в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Автомобилисты, которые частенько бывают на этом переезде, говорят, что тут семафор постоянно красный горит, иногда регулировщик на красный пропускает, а зачастую сами водители потихоньку переезжают.

К счастью, на этот раз никто не пострадал - скорость поезда была совсем небольшая. Отмечается также, что из-за происшествия поезд задержался примерно на тридцать минут. А в машине, по словам очевидцев, были военные.

ОФИЦИАЛЬНО

- ДТП на железнодорожном переезде вблизи разъезда Генерала Омельченко ОЖД произошло в 18:47. Водитель легкового автомобиля выехал на переезд при иправно работающейсигнализации перед приближающимся пригородным поездом Луга-Санкт-Петербург. Пострадавших среди пассадиров и работнико железной дороги нет, схода подвижного состава нет, поезд отправился по маршруту с задержкой в 33 минуты, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.