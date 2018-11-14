2018-11-14T09:12:35+03:00
Общество

В Петербургском метро рассказали, как поезда выдерживают график движения

Секреты работы подземки горожанам раскрывают в телеграмм-канале метрополитена
Петр КИБЕР
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В Петербургском метро рассказали, как поезда выдерживают график движения.В Петербургском метро рассказали, как поезда выдерживают график движения.Фото: Александр ГЛУЗ
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Наверняка спешащие по делам горожане не раз нетерпеливо стояли у края платформы, поглядывая в тоннель и считая секунды до следующего поезда метро. Почему составы ходят с разным интервалом, и кто контролирует их график движения, рассказали в петербургской подземке.

- На разных линиях и в разное время меняется интенсивность движения в зависимости от пассажиропотока на станциях, - рассказала пресс-служба метрополитена в своем телеграмм-канале. – Чем больше людей, тем чаще ходят составы.

Минимальный предел – около 30 секунд между отбытием и прибытием следующего, достигли в Москве. Быстрее просто не получится - один поезд упрется в другой. В Петербурге «рекорд» по скорости – около 45-50 секунд, достигается в час пик.

При этом за составами наблюдают в диспетчерском пункте подземки. Здесь в режиме реального времени видят каждый вагон и могут притормозить его, если надо. Это сделает автоматика в тоннелях.

Ну и, конечно же, несмотря на все хитроумные устройства, в кабине поезда есть машинист, следящий за светофорами в подземке. Он всегда может нажать на тормоз или «газ», чтобы приехать к платформе в нужный момент.

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