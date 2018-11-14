Под Петербургом двух школьниц сбила электричка

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-14T12:26:49+03:00

В Петербурге две школьницы попали под электричку. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Изменить размер текста: A A

Трагедией едва не закончилась прогулка двух петербургских школьниц по шпалам вблизи железнодорожной станции Лисий Нос. Девочки не заметили приближающуюся электричку и были сбиты поездом.

- Инцидент произошел около 9 утра 14 ноября в Приморском районе Северной столицы, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

По предварительной информации, школьницы шли по железнодорожной насыпи в нескольких сотнях метров от платформы. В утреннем сумраке они отвлеклись и не смогли увидеть приближавшуюся опасность. Когда подружек заметил машинист, то было уже поздно.

По счастью, девочки 2004 и 2006 года рождения остались живы. С места ЧП с множественными травмами их увезла скорая помощь. Уже в больнице состояние детей врачи оценили как тяжелое.

Сейчас в причинах происшествия разбираются сотрудники транспортной полиции.