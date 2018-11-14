2018-11-14T13:21:23+03:00
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В Гатчине поставят памятник царю Александру III

Будущий монумент, на создание которого объявят конкурс, должен изображать сидящего на троне императора
Петр КИБЕР
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В Гатчине объявили конкурс на проект памятника Александру III. Фото: ГМЗ "Гатчина"В Гатчине объявили конкурс на проект памятника Александру III. Фото: ГМЗ "Гатчина"
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В Гатчине собираются установить новый памятник императору Александру III. Конкурс на создание монумента должны объявить в рамках проходящего в городе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

- Памятник будет установлен на территории Большого Гатчинского дворца – любимой резиденции Александра III, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина».

По предварительным наброскам, которые основаны на эскизах архитектора Паоло Трубецкого, царя должны изобразить сидящим на троне. Сейчас модель памятника, созданного Трубецким, хранится в фондах Русского музея. Архитекторы-конкурсанты смогут ознакомиться с работой, чтобы использовать идеи в своем проекте.

Напомним, что в Петербурге есть один памятник Александру III. До революции конная фигура стояла на площади у Московского вокзала, а в советское время ее перенесли во двор Мраморного дворца.

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