Петербургские депутаты отказались от идеи штрафовать за забытые в метро вещи

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-14T13:49:36+03:00

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Сегодня депутаты петербургского Законодательного собрания провели плодотворный рабочий день. Среди проблем, рассмотренных парламентариями, был вопрос и о забывчивых пассажирах подземки. Некоторое время назад народные избранники предлагали штрафовать за оставленные в метро вещи, так как это вызывает закрытие станций, но сейчас от идеи отказались.

- Во втором чтении закона о пользовании метрополитеном, пункт о штрафах за забытые вещи был исключен, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Надо сказать, что проблема для города актуальная. Только за одно утро 14 ноября в Петербурге закрывались две станции, на которых рассеянные горожане оставили свои пакеты и сумки. Но наказывать растерях рублем парламентарии отказались.

Зато штрафы за незаконную торговлю и попрошайничество в метро выросли. Теперь гадалок и просителей «позолотить ручку» будут наказывать суммой от 4 до 5 тысяч рублей, а карман нелегальных коммерсантов опустеет на сумму от 3 до 20 тысяч «деревянных».