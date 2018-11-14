«Зенит» встретится в Лиге чемпионов с «Шомоном»

СЕГОДНЯ 18:33 2018-11-14T18:33:18+03:00

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20 ноября в первом туре группового турнира волейбольной Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграет с французским «Шомоном», который в квалификационном раунде дважды со счетом 3:0 обыграл сербскую «Войводину». Матч с «Шомоном», в группе С Лиги чемпионов, станет в истории «Зенита» дебютным в еврокубках. Встреча пройдет в привычном для сине-бело-голубых зале КСК «СИБУР-АРЕНЫ», где болельщиков, кроме волейбола, ждут сюрпризы и конкурсы.

Напомним, что петербургский «Зенит» принимает участие в сильнейшем клубном турнире Европы на правах серебряного призера чемпионата России 2017/2018. Кроме «Зенита» и «Шомона» в группе С выступают словенская «Любляна» и немецкий «Фридрихсхафен».

На этой неделе стал известен и соперник «Зенита» в полуфинале Кубка России – «Факел» из Нового Уренгоя, с которым команда Александра Климкина встретится 14 декабря в Казани.

- Будем бороться и приложим все силы для выхода в финал, - прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России главный тренер «Зенита» Александр Климкин. - «Факел» - яркая и сильная команда, за нее выступают ведущие игроки сборной России. Дополнительная характеристика нашего соперника – их место в турнирной таблице чемпионата, в котором новоуренгойцы лидируют. Но сейчас мы сосредоточены а подготовке к матчу с «Зенитом-Казань», нашим ближайшим соперником.

17 ноября в Казани питерский «Зенит» в матче 5 тура Суперлиги встретится с его действующим чемпионом «Зенитом-Казань». Победитель этого матча получит и Суперкубок России.